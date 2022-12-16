«Фантастических тварей» назвали плагиатом советского кино: ни за что не угадаете какого

Картина «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» появилась в кинотеатрах в 2018 году. Зрители двояко отнеслись к фантастическому фильму, но мало кто из них догадывался, что сюжет картины повторяет экранизации произведений Кира Булычева «Гостья из будущего» и «Лиловый шар».

Как отмечают эксперты, проанализировавшие истории с помощью искусственного интеллекта, совпадения можно найти как в мелочах, так и в основе сюжета. Так, во всех фильмах есть антагонисты, способные изменять внешность, которые стремятся к полному господству над миром. Хорошие же волшебники стараются изо всех сил им противостоять. А наиболее могущественные силы появляются в самом конце. И в советских фильмах они спасают от уничтожения весь мир, а в голливудской картине Николас Фламель защищает Париж.

Детали также изобилуют повторами. Например, побег Грин-де-Вальда повторяет сцену погони на флипперах в «Гостье из Будущего», а укус драконом руки Бетти копирует ранение Алисы, когда ее атакует крокодил.

При этом, как пишет портал Rg.ru, подобные совпадения можно увидеть и в первой части приключений Ньюта Саламандера. И именно поэтому развитие сюжета следующих фильмов серии можно предсказать, просто перечитав некоторые произведения Булычева.