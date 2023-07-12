«Фантастически красиво»: Фандера ошеломила публику чересчур откровенным фото

Вот уже несколько лет Оксана Фандера не появляется на больших экранах. Артистка не снимается в кино и сериалах и ведет весьма закрытый образ жизни. При этом старается общаться с поклонниками в социальных сетях, где нередко делится весьма откровенными кадрами.

Так, в своем Telegram-канале звезда «Вечной жизни Александра Христофорова» поделилась чувственным черно-белым снимком. На фотографии она позирует в халате, который едва прикрывает ее формы.

Поклонники знаменитости остались в восторге от публикации. В комментариях они осыпали Фандеру комплиментами. А некоторые даже не поверили, что на снимке 55-летняя артистка, ведь так хорошо она выглядит, и решили, что Фандера поделилась портретом своей дочери Лизы Янковской.