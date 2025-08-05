«Фантастическая четверка: Первые шаги» — один из лучших фильмов Marvel за годы, но в его сюжетных дырах можно спрятать целого Галактуса

Marvel нечасто радует чем-то по-настоящему свежим, но «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» — приятное исключение. Стильный ретрофутуризм, бодрая динамика между героями, никакой затянутой «истории происхождения» — казалось бы, наконец-то получилось. Но потом ты начинаешь обращать внимание на сюжет, и всё рушится, как Нью-Йорк под ногами Галактуса.

От героев до изгоев — один вопрос

Наша компания героев возвращается на Землю после неудачных переговоров с Галактусом и первое, что делает наш Мистер Фантастик, это признается на пресс-конференции — да, мы могли спасти планету, отдав злодею нашего со Сью новорожденного сына. Но мы этого не сделаем, а как спасать планету, ну, не знаем, но что-то придумаем.

Что же могло пойти не так? Всё. Народ моментально начинает презирать Четверку и требует отдать малыша на расправу Галактусу.

Можно ли было этого избежать? Да запросто! Всего-то и нужен простой, советский… НЕ говорить народу о том, что Галактус потребовал такую жертву. Конец! Да, земляне бы огорчились, узнав, что герои провалили переговоры, но точно не превратились бы в их хейтеров, а просто ждали бы, пока «Четверка» найдет способ их спасти.

Рид Ричардс — гений, напоминаем.

План А: телепортируем планету. План Б: импровизация

Ну а затем супергерои предлагают спасти Землю телепортацией всей планеты, а потом, когда Серебряный Сёрфер ломает все телепорты кроме одного, план Б: заманить Галактуса в последний рабочий портал и молиться, чтобы Серфер не уничтожил и его.

Только вот Шалла-Бал могла сделать это буквально в любой момент, она эти телепорты уничтожала пачками. Откуда уверенность, что последний уцелеет?

Человек-Факел, Человек-Лингвист

Кстати, про Серебряного Серфера — Джонни Шторм находит способ в идеале выучить ее (инопланетный!) язык, ведь знает, как на нем звучит одна фраза.

Представьте ситуацию: Вы знаете, как переводится «The Fantastic Four: First Steps». Больше об английском языке не знаете ничего. Сможете ли вы в идеале овладеть языком? Мы сомневаемся.

Кто здесь власть? И где

И ладно бы это была единственная глупость. Сама идея с телепортацией планеты выглядит так, будто власти по всему миру бесследно исчезли — четвёрка сама решает судьбу Земли, как будто они диктаторы в латексе.

Электричество для телепорта собирали «всем миром», но где его хранили? Почему сеть не сгорела? А ведь вся их технология до этого сработала ровно один раз — на курином яйце.

Под землю на автобусе, обратно телепортом

Всех жителей Нью-Йорка во время финальной атаки Галактуса отправили под Землю. На автобусах. Забавно, находчиво, даже логично. Но в финале горожане чудесным образом появляются на улицах почти сразу после победы над пожирателем планет, чтобы похлопать героям. Серьезно, их что, Человек-Крот каким-то чудом телепортировал?

Фильм умудряется быть одновременно очаровательным и абсурдным, но, будем честны, плохим его называть — язык не поворачивается. Подобные условности можно отыскать в любом блокбастере Marvel, просто «Первые шаги» во всем остальном «прилизаны» настолько, что косяки сюжета здесь особенно бросаются в глаза.

Ранее мы писали: «Размером с Ярославль»: у новой «Фантастической четверки» тот же грубый ляп, что у «Интерстеллара» — у фильмов не только черные дыры похожи