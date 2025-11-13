Фанаты зря травили «Игру престолов» — были финалы похуже: этот сериал с оценкой 8,2 на IMDb к концу превратился в то, что включают только фоном

Когда разговор заходит о провальных концовках, люди по привычке кидают камень в «Игру престолов». Мол, ни один сериал так не опозорился на финише. Хотя его просто громче всего обсуждали. А вот настоящий провал случился гораздо раньше — у «Девочек Гилмор».

У сериала общая оценка на IMDb 8,2 балла — солидный показатель, особенно для многолетней драмы, которую зрители считают «уютной таблеткой от реальности». Финальный сезон воспринимается особенно болезненно. Поклонники два десятилетия не могут простить создателям случившееся.

Средняя оценка сезона — около 7. Для проекта, который держался на уровне «8+», это серьезное падение. Одна из серий вообще просела до 6,3: на уровне проходных ситкомов, которые смотрят только ради фонового шума.

Почему так вышло?

Все просто: создательница шоу, Эми Шерман-Палладино, покинула проект после шестого сезона, и сериал потерял сразу все: остроумие, характер, вайб и душу. Каждую серию чувствуется, что авторы словно пытаются играть в кого-то другого. А Рори, Люка и Лейн сценарно «уронили» так сильно, что фанаты начали возмущаться: персонажей будто подменили.

Вместо взросления Рори создатели выдали финал, который только подчеркнул отсутствие развития. Отношения Лорелай с Кристофером изначально были мертвыми — зритель заранее знал, что это тупик, и половина сезона оказалась просто потерянной. Люка довели до состояния, когда за его возвращение в историю болеть уже невозможно: прежнего шарма не осталось.

Сильнее всего ударили по Лейн — ни один герой не заслуживает такого финала: раннее материнство, нереализованные мечты, муж, которого большинство поклонников считает провальным выбором. То, что раньше было историей девушки, мечтающей о музыке, превратилось в сюжет о человеке, которому не дали и шанса.

Шестой сезон был уже не идеален, но он хотя бы сохранял главное — эмоциональное ядро в лице Лорелай и Рори. Седьмой же сломал и это. Если финал «Игры престолов» хоть кому-то нравится (а таких людей реально много), то финальную точку «Девочек Гилмор» смотрят разве что из вежливости.

