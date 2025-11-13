Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Фанаты зря травили «Игру престолов» — были финалы похуже: этот сериал с оценкой 8,2 на IMDb к концу превратился в то, что включают только фоном

Фанаты зря травили «Игру престолов» — были финалы похуже: этот сериал с оценкой 8,2 на IMDb к концу превратился в то, что включают только фоном

13 ноября 2025 16:40
Фанаты зря травили «Игру престолов» — были финалы похуже: этот сериал с оценкой 8,2 на IMDb к концу превратился в то, что включают только фоном

Обидно, потому что герои заслужили лучшей жизни.

Когда разговор заходит о провальных концовках, люди по привычке кидают камень в «Игру престолов». Мол, ни один сериал так не опозорился на финише. Хотя его просто громче всего обсуждали. А вот настоящий провал случился гораздо раньше — у «Девочек Гилмор».

У сериала общая оценка на IMDb 8,2 балла — солидный показатель, особенно для многолетней драмы, которую зрители считают «уютной таблеткой от реальности». Финальный сезон воспринимается особенно болезненно. Поклонники два десятилетия не могут простить создателям случившееся.

Средняя оценка сезона — около 7. Для проекта, который держался на уровне «8+», это серьезное падение. Одна из серий вообще просела до 6,3: на уровне проходных ситкомов, которые смотрят только ради фонового шума.

Почему так вышло?

Все просто: создательница шоу, Эми Шерман-Палладино, покинула проект после шестого сезона, и сериал потерял сразу все: остроумие, характер, вайб и душу. Каждую серию чувствуется, что авторы словно пытаются играть в кого-то другого. А Рори, Люка и Лейн сценарно «уронили» так сильно, что фанаты начали возмущаться: персонажей будто подменили.

Фанаты зря травили «Игру престолов» — были финалы похуже: этот сериал с оценкой 8,2 на IMDb к концу превратился в то, что включают только фоном

Вместо взросления Рори создатели выдали финал, который только подчеркнул отсутствие развития. Отношения Лорелай с Кристофером изначально были мертвыми — зритель заранее знал, что это тупик, и половина сезона оказалась просто потерянной. Люка довели до состояния, когда за его возвращение в историю болеть уже невозможно: прежнего шарма не осталось.

Сильнее всего ударили по Лейн — ни один герой не заслуживает такого финала: раннее материнство, нереализованные мечты, муж, которого большинство поклонников считает провальным выбором. То, что раньше было историей девушки, мечтающей о музыке, превратилось в сюжет о человеке, которому не дали и шанса.

Фанаты зря травили «Игру престолов» — были финалы похуже: этот сериал с оценкой 8,2 на IMDb к концу превратился в то, что включают только фоном

Шестой сезон был уже не идеален, но он хотя бы сохранял главное — эмоциональное ядро в лице Лорелай и Рори. Седьмой же сломал и это. Если финал «Игры престолов» хоть кому-то нравится (а таких людей реально много), то финальную точку «Девочек Гилмор» смотрят разве что из вежливости.

Ранее мы писали: «Не видел ничего, что могло бы сравниться»: этот сериал Netflix называют лучшим за все десятилетие — но про него до сих пор многие не слышали

Фото: Кадры из сериалов «Игра престолов», «Девочки Гилмор»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) «Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) Читать дальше 10 декабря 2025
Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Читать дальше 10 декабря 2025
«Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже «Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже Читать дальше 10 декабря 2025
«Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута» «Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута» Читать дальше 10 декабря 2025
Нью-Вегас построили вручную с нуля: 2-ой сезон «Фоллаута» готов к премьере — и уже ясно, какая концовка войдет в сериал Нью-Вегас построили вручную с нуля: 2-ой сезон «Фоллаута» готов к премьере — и уже ясно, какая концовка войдет в сериал Читать дальше 8 декабря 2025
Зачем носить трусы поверх штанов? Оди из «Очень странных дел» стала мемом после 5-го сезона — но фанаты просто не поняли отсылку Зачем носить трусы поверх штанов? Оди из «Очень странных дел» стала мемом после 5-го сезона — но фанаты просто не поняли отсылку Читать дальше 8 декабря 2025
«Серсея сияет, в остальном – мусор»: «Покинутые» должны были стать «Игрой престолов» для Netflix, но зрителям тошно уже на 1 серии «Серсея сияет, в остальном – мусор»: «Покинутые» должны были стать «Игрой престолов» для Netflix, но зрителям тошно уже на 1 серии Читать дальше 7 декабря 2025
«Посмотрел, закончил в 3 ночи»: Ридли Скотт позвал сына, чтобы снять «один из лучших Sci-Fi сериалов 2020 года» — зрители ставят ему «высший балл» «Посмотрел, закончил в 3 ночи»: Ридли Скотт позвал сына, чтобы снять «один из лучших Sci-Fi сериалов 2020 года» — зрители ставят ему «высший балл» Читать дальше 7 декабря 2025
Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли Читать дальше 11 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше