Фанаты забили тревогу: состояние Виктории Синициной перепугало россиян

Олимпийская чемпионка Виктория Синицина недавно шокировала поклонников своим внешним видом. Звезда мирового льда поделилась снимком с отдыха, но выглядит она предельно изнуренной.

Синицина предстала в легком черном платье, в котором была видна худосочная фигура спортсменки. На снимке у Виктории выпирают ключицы и кости грудной клетки, а ее шея и лицо выглядят высохшими. Синицина и раньше была худышкой, но теперь она превращается в анорексичку.

Поклонники начали бить тревогу: болезненный вид и осунувшееся лицо 28-летней Виктории вызывают опасения. Спортсменка явно переборщила с диетами и здоровым образом жизни. Очаровательная миловидная блондинка буквально тает на глазах.

«Что-то Вика Синицина отощала на Мальдивах», — пишут недоумевающие поклонники.

Фигуристка прославилась как звезда парного катания. Ее партнером на льду является Никита Кацалапов, который стал и ее спутником жизни. Спортсмены поженились осенью прошлого года.