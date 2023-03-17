Фанаты забили тревогу: Ольгу Бузову после пластики не узнать (фото)

Ольга Бузова относится к тем звездам российского шоу-бизнеса, которые не торопятся вдаваться в подробности своих пластических операций. Тем не менее певице не удается водить поклонников за нос: изменения на ее лице говорят сами за себя.

За те 19 лет, что телеведущая не сходит с экранов, ее внешность кардинально поменялась. Фанаты бьют тревогу, отмечая, что попросту перестали узнавать любимую исполнительницу. Между тем Бузова не прислушивается к их мнению и продолжает экспериментировать над собой.

В Сети давно говорят о том, что экс-ведущая «Дома-2» увлекается контурной пластикой — по слухам, при помощи филлеров она скорректировала объем скул. Не оставила без внимания артистка и губы — они стали гораздо более пухлыми.

На новом фото звезды, которое обнародовал один из приятелей Ольги, интернет-пользователи разглядели у нее «гиалуроновые усы». Это окончательно убедило публику в том, что исполнительница постоянно заглядывает в кабинет к косметологу.