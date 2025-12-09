Фанаты выбрали: топ-10 самых красивых мужчин в аниме за 2025 – Сон Джин У из «Поднятия уровня» только 5-й, а кто же №1?

Аниме-сообщество снова бурлит. Ресурс TopAnimeFaces подвел итоги своего ежегодного голосования и представил топ-100 самых красивых мужских персонажей 2025 года. В опросе мог участвовать любой желающий, что делает эту подборку отражением живого и актуального фандомного мнения.
Результаты получились как предсказуемыми, так и неожиданными. На вершине рейтинга закрепились настоящие иконы, чья популярность не ослабевает годами. Однако в первую десятку уверенно вошли и герои свежих и культовых проектов, доказав, что у новых лиц тоже есть армии преданных поклонников.
Лидером голосования с большим отрывом стал Себастьян Михаэлис из «Темного дворецкого». Серебро забрал Годжо Сатору из «Магической битвы», а бронзу – Саске Учиха из «Наруто», только уже ставший отцом (в сиквеле «Боруто»).
А вот как сложился целиком топ-10, получившийся весьма разнообразным, если учесть характеры героев:
|Место
|Имя персонажа
|Аниме
|1
|Себастьян Михаэлис
|Темный дворецкий
|2
|Сатору Годжо
|Магическая битва
|3
|Саске Учиха
|Боруто: Новое поколение Наруто
|4
|Осаму Дазай
|Великий из бродячих псов
|5
|Сон Джин Ву
|Поднятие уровня в одиночку
|6
|Ицуоми Наги
|Любовь с кончиков пальцев
|7
|Николас Д. Вульфвуд
|Триган
|8
|Кэй Удзуки
|Дни Сакамото
|9
|Лойд Форджер
|Семья шпиона
|10
|Эрен Йегер
|Атака титанов
