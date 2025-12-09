Меню
Фанаты выбрали: топ-10 самых красивых мужчин в аниме за 2025 – Сон Джин У из «Поднятия уровня» только 5-й, а кто же №1?

9 декабря 2025 16:11
Как вы могли догадаться, это точно не Сайтама.

Аниме-сообщество снова бурлит. Ресурс TopAnimeFaces подвел итоги своего ежегодного голосования и представил топ-100 самых красивых мужских персонажей 2025 года. В опросе мог участвовать любой желающий, что делает эту подборку отражением живого и актуального фандомного мнения.

Результаты получились как предсказуемыми, так и неожиданными. На вершине рейтинга закрепились настоящие иконы, чья популярность не ослабевает годами. Однако в первую десятку уверенно вошли и герои свежих и культовых проектов, доказав, что у новых лиц тоже есть армии преданных поклонников.

Лидером голосования с большим отрывом стал Себастьян Михаэлис из «Темного дворецкого». Серебро забрал Годжо Сатору из «Магической битвы», а бронзу – Саске Учиха из «Наруто», только уже ставший отцом (в сиквеле «Боруто»).

А вот как сложился целиком топ-10, получившийся весьма разнообразным, если учесть характеры героев:

Место Имя персонажа Аниме
1 Себастьян Михаэлис Темный дворецкий
2 Сатору Годжо Магическая битва
3 Саске Учиха Боруто: Новое поколение Наруто
4 Осаму Дазай Великий из бродячих псов
5 Сон Джин Ву Поднятие уровня в одиночку
6 Ицуоми Наги Любовь с кончиков пальцев
7 Николас Д. Вульфвуд Триган
8 Кэй Удзуки Дни Сакамото
9 Лойд Форджер Семья шпиона
10 Эрен Йегер Атака титанов

Фото: Кадры из аниме «Поднятие уровня в одиночку», «Великий из бродячих псов», «Темный дворецкий»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
