Фанаты вне себя от восторга: главная звезда «Склифосовского» готовится к долгожданной свадьбе

В сериале «Склифосовский» снимаются многие популярные артисты. Максим Аверин, Эммануил Виторган, Елена Яковлева, Мария Порошина и, конечно, Мария Куликова. Экранная возлюбленная хирурга Брагина снимается в кино с конца 90-х. Многочисленные поклонники живо интересуются личной жизнью привлекательной блондинки.

Более десяти лет красавица была замужем за коллегой Денисом Матросовым. Однако пару не спасло даже рождение совместного сына Ивана. Сейчас Куликова не замужем, о личной жизни артистки мало что известно. Впрочем, звезде хватает страстей и романтических приключений на экране.

Любимица публики сыграла главную роль в детективе «Зеркало лжи». По сюжету логопед Дина готовится к свадьбе, но радостные хлопоты прерывает череда трагических событий. Теперь бедняжке придется отложить выбор фаты и расследовать смерть близкой подруги, сообщает «Экспресс газета».