Фанаты верить отказываются: 68-летняя Успенская раскрыла секрет вечной молодости

Любовь Успенская с недавних пор позиционирует себя не только как певицу. Артистка стала кулинаром, о чем с радостью сообщила фанатам.

В своих социальных сетях королева шансона опубликовала новое видео, в котором показала, как готовит особое блюдо. При этом знаменитость призналась, что этот необычный продукт не только невероятно вкусный, но и полезный. Речь идет о бараньих яйцах.

«Там один белок, куча витаминов. Я подсела на это блюдо и готовлю раз в месяц», — подметила Успенская, раскрыв тем самым секрет своей молодости. Реакция поклонников на подобное откровение не заставила себя ждать. Многие фанаты были шокированы предпочтениями исполнительницы в еде. Нашлись и такие, кто не смог удержаться от шуток.