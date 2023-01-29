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Фанаты «Великолепного века» будут в шоке: от прежней Нилюфер не осталось и следа

29 января 2023 16:30
Фанаты «Великолепного века» будут в шоке: от прежней Нилюфер не осталось и следа

С такой внешностью ее бы точно не взяли в сериал.
 

Хюррем, безусловно, была сильной женщиной и верной супругой, поэтому в «Великолепном веке» ее служанки должны были лишь подчеркивать эти черты характера. К примеру, Нилюфер была преданной и такой же отважной девушкой, готовой на любые страшные поступки ради своей султанши.

На роль хатун выбрали актрису Хаял Кесеоглу, которая сразу расположила к себе зрителей. Красавица-шатенка со светло-голубыми глазами и острыми чертами лица всем своим видом показывала покорность великой госпоже и при этом стойкость характера.

Но, похоже, со временем артистка устала от этой внешности и захотела изменений. Сегодня турчанка совсем не похожа на свою героиню из знаменитого сериала, и даже преданные поклонники вряд ли узнают в ней Нилюфер. Девушка стала блондинкой и с помощью филлеров изменила форму губ. Судя по фотографиям, она даже решилась на пластическую операцию, чтобы скорректировать форму носа. Фанаты «Великолепного века» будут в шоке: от прежней Нилюфер не осталось и следа

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век», соцсети
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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