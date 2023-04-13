Фанаты в восторге: вот как выглядит «русский голос» Дейнерис из «Игры престолов»

Дейнерис Таргариен из «Игры престолов» покорила многих россиян. Но успех этого персонажа неразрывно связан с актрисой дубляжа Мариной Гладкой. Именно она подарила Бурерожденной свой удивительный голос.

Гладкая начинала свою карьеру в качестве радиоведущей, хотя имела актерское образование. Позднее Марина стала играть в театре и кино, но больших успехов на этом поприще не достигла. Со временем Гладкая сменила свое направление и переквалифицировалась в актрису дубляжа.

Попадание оказалось точным. Марина смогла реализовать свой артистический талант в озвучке в полной мере. Самая яркая работа Гладкой — это дублирование Дейнерис из «Игры престолов», исполненной Эмилией Кларк.

Темноволосая Марина совершенно не похожа на британскую актрису. Но это ничуть не смутило зрителей, ведь голос Гладкой звучит как мед для ушей. Пользователи Сети оставили свои восторженные комментарии под видео на YouTube-канале «Дмитрий Череватенко»: «Марина, вы очень крутая и милая», «Боже, ну какая красота!», «Сколько тепла и улыбок вызвала у меня Марина», «Очень красивая и приятная женщина», «Эмилия Кларк без голоса Марины вводит меня в диссонанс».