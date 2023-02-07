Фанаты в ужасе: что заставило звезду мирового футбола стать священником

Век профессионального спортсмена недолгий, поэтому после завершения карьеры многие меняют свою профессию. Пожалуй, больше всех в своем выборе удивил Филипп Малрин, который переквалифицировался из футболиста в священника.

Игрок выступал за «Манчестер Юнайтед» и сборную Ирландии. На его счету множество важных голов в престижных чемпионатах. Однако свою карьеру профессионального футболиста он закончил уже в 31 год, к огромному изумлению фанатов. Дело в том, что Филипп решил, что отныне хочет посвятить себя церкви.

Малрин рассказывал, что в период карьерного взлета он купался во всех прелестях роскошной жизни: женское внимание, деньги, признание. Но со временем от этого изобилия Филипп стал ощущать внутреннюю пустоту, а земные радости перестали приносить ему счастье. Так футболист стал чаще молиться и пришел к вере в Бога.

В 2017 году Малрин стал диаконом и впервые в жизни провел службу в одной из церквей Дублина. О своем выборе Филипп не жалеет и считает, что нашел истинное призвание. Фанаты не понимают выбор кумира и до сих пор не могут поверить, что он променял успех и славу на призрачную духовность.