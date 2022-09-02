Фанаты в СССР сходили с ума: как сейчас выглядит принцесса Арабелла из знаменитого сериала

Детский сериал «Арабелла» обрел поклонников по всему Советскому Союзу. Особенно сильно в сердца зрителей запала главная героиня — принцесса, которую воплотила актриса Яна Нагиева.

Артистка обладала невероятной красотой, за что ее прозвали ангелом. Любопытно, что в продолжении популярного проекта она так и не засветилась. По слухам, продюсер звезды запросил слишком большой гонорар за ее участие, поэтому руководство картины отдало предпочтение другой актрисе. После этого Нагиева уехала в Германию, где вышла замуж.

Сегодня артистка активно ведет социальные сети, где щедро делится с подписчиками своими фотографиями. За прошедшие годы принцесса Арабелла заметно изменилась, однако былое очарование не утратила. Поклонники продолжают восхищаться знаменитостью, то и дело осыпая ее комплиментами.