Фанаты в шоке: звезду сериала «Пуаро Агаты Кристи» больше не узнать

В сериале «Пуаро Агаты Кристи» Дэвид Суше блистал в главной роли. Актер до сих пор с теплотой вспоминает свою работу в проекте, который вышел на экраны в 1989 году.

Не будет преувеличением сказать, что за прошедшее время именитый артист сильно изменился, чем немало шокировал фанатов. Он больше не носит усы, ставшие неотъемлемой частью его образа. Кроме того, актер заметно постарел и похудел.

Как бы там ни было, Суше на жизнь не жалуется. Как пишет The Guardian, он продолжает много работать и активно занимается благотворительностью. Также звезда увлекается фотографией и играет на кларнете. Кроме того, актер старается не забывать и о самом главном — о своей семье.

Вот уже 46 лет он счастлив в браке с актрисой театра Шейлой Феррис. У пары есть двое взрослых детей — 41-летний сын Роберт и 39-летняя дочь Кэтрин, а также внук Тодд, появившийся на свет в 2015 году.