Фанаты в шоке: что известно о тайном муже Евгении Феофилактовой из «Дома-2»

Совсем недавно звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова поделилась радостной новостью. Она вышла замуж во второй раз, однако все подробности экс-участница телестройки оставила за кадром.

Оказывается, бракосочетание состоялось еще полтора года назад, и этот факт Евгения скрыла даже от самых близких. Свое тайное замужество она рассекретила буквально на днях. Феофилактова выставила в сториз кадры с торжества, на котором она предстала в изящном белом платье с открытым плечом. Фаты на голове невесты не было, а волосы она уложила в гладкую прическу.

Но это еще не самое интересное. Дело в том, что супруг 37-летней Феофилактовой чуть ли не годится ей в сыновья — ему всего 22 года, как пишут пользователи Сети. Личность юного мужа Евгении пока не раскрыта. Фанаты экс-участницы «Дома-2» не могут прийти в себя после таких откровений.

«Может, она в школе увидела будущего мужа?», «И что вот делать с этим ребенком?», «В сыновья годится же», — пишут комментаторы в Telegram-канале Admin.Anshlak.

Для Евгении это уже второй брак. Первым супругом телезвезды стал Антон Гусев, с которым она закрутила роман на «Доме-2». У пары родился сын Даниэль. Увы, союз участников шоу не выдержал испытания верностью. Гусев изменил Евгении с другой звездой программы Викторией Романец.