Фанаты в один голос назвали турецкий сериал, который уложил на лопатки «Постучись в мою дверь»

Романтический сериал «Постучись в мою дверь» давно завоевал сердца фанатов по всему миру. Поклонники признаются в любви главным героям, а многие уверенно называют киноленту своим любимым проектом. Однако, как оказалось, шоу далеко не всегда будет на пике популярности.

По словам поклонников, новый турецкий сериал ничем не уступает «Постучись в мою дверь». Проект тоже предлагает трогательную романтичную линию, а главные герои влюбляют в себя с первых минут.

«Благодарю за минуты счастья вместе с героями», «Отличнейший сериал», «Мой любимый сериал, обожаю его», «Очень милая история», — пишут пользователи Сети.

Фанаты уверены, что лента «Повсюду ты» совершенно точно может обогнать своего конкурента по популярности и стать таким же культурным феноменом последних лет, собрав многочисленную армию поклонников.

Отметим, что «Повсюду ты» рассказывает историю двух молодых людей, которые случайно пытаются приобрести один и тот же дом. Герои готовы на все, лишь бы совершить удачную сделку, но со временем понимают, что начинают влюбляться друг в друга.