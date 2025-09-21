Меню
Фанаты уверены: лучший друг Гарри Поттера не тот, кем кажется — и даже Роулинг не стала отмалчиваться

21 сентября 2025 09:25
Фанаты уверены: лучший друг Гарри Поттера не тот, кем кажется — и даже Роулинг не стала отмалчиваться

Слишком много совпадений, которые требуют объяснений.

Книги и фильмы о Гарри Поттере создают огромную вселенную со своими условностями и сюжетными поворотами, но фанаты строят новые теории, дополняя основные линии.

Одна из самых диких идей довольно часто обсуждается в соцсетях: якобы Рон Уизли и профессор Альбус Дамблдор — это один и тот же человек. Причем доказательства звучат логично и ненадуманно.

Почему Рон = Дамблдор

Вот главные аргументы поклонников:

  • Герои почти никогда не общаются. За всю серию Рон и Дамблдор будто игнорируют друг друга — ни диалогов в книгах, минимум сцен в фильмах.
  • Совпадение со шрамом. У Дамблдора был шрам на ноге, а Рон ломал ногу в «Тайной комнате».
  • Рыжие корни. В юности Альбус якобы был рыжеватым — и тут вспоминаем Рона.
  • Знание будущего. «Ронблдор» никогда не удивляется странным вещам вокруг Гарри, потому что уже все знает.

Сторонники теории уверены: профессор отправился в прошлое в образе Рона, чтобы помочь Поттеру вырасти в героя.

Фанаты уверены: лучший друг Гарри Поттера не тот, кем кажется — и даже Роулинг не стала отмалчиваться

Любая красивая фанатская идея рушится под фактами. Reddit-пользователи уже давно разобрали ее на детали:

  • У Дамблдора не было огромной семьи, как у Рона.
  • У профессора была сестра Ариана, умершая в 14 лет. У Рона же — сестра Джинни, которая благополучно вышла замуж за Гарри.

Да и вообще, слишком много несостыковок для одной временной петли. А в 2015-ом году и Роулинг сказала последнее слово.

Теория — чушь, — коротко отреагировала она.

Так что Рон остается Роном, а Дамблдор — Дамблдором. Фанаты могут сколько угодно гадать, но в этот раз магия точно не сработала.

Ранее мы писали: 4 странности «Острова проклятых» подтверждают — герой ДиКаприо не был психопатом: в дурку упекли «по беспределу»

Фото: Кадры из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня» (2005 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
