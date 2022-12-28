Фанаты устроили паломничество к могиле Гарри Поттера в Израиле: как так вышло

В 1997 году к Джоан Роулинг пришел международный успех благодаря выходу книги «Гарри Поттер и философский камень». За несколько следующих лет она превратилась в британскую миллионершу и влиятельную персону в стране. В интервью Роулинг заявляла, что имя своего героя она собрала случайно. По соседству с ней в детстве жила семья Поттеров, а Гарри она просто считала прекрасным мужским именем.

Но так звали вполне реального человека, правда, к магии и волшебству он не имел никакого отношения. Гарри Поттер родился в 1920 году. Когда ему было 16 лет, он соврал о своем возрасте и ушел на службу в армию. В июле 1939 года Поттер трагически погиб в Палестине во время вооруженного конфликта.

Юношу похоронили в израильском городе Рампле, где было организовано кладбище британских солдат. Могила Гарри вошла в список памятных достопримечательностей. Но после выхода книг о тезке-волшебнике фанаты устроили настоящее паломничество к месту захоронения Поттера. Их не смущает даже тот факт, что солдат Гарри никак не связан с персонажем произведений Роулинг: люди просто делают снимки рядом с памятником, на котором выбиты знаковые для них имя и фамилия.