Фанаты Станислава Бондаренко перепугались из-за вестей о его смерти: подробности

Зарубежные и российские журналисты регулярно «хоронят» кого-то из звезд. Во время пандемии в ноябре 2021 года стала распространяться фейковая информация о смерти российского актера Станислава Бондаренко. Внезапно звезду множества сериалов записали в покойники.

Так поисковый запрос «Станислав Бондаренко умер» поднялся в топ. Однако актер не только был жив, но даже не жаловался на здоровье. Он продолжал публиковать фотографии и видео в своих социальных сетях, где совершенно бодрый и веселый проводил время с семьей. Комментировать нелепые слухи актер не стал.

Напомним, на счету у Станислава Бондаренко больше 70 ролей. Его широкая популярность началась с сериала «Талисман любви». Также он снимался в фильмах «Люба. Любовь» , «Княжна из Хрущевки», «Верни мою любовь» и других. Кроме того, Бондаренко — актер труппы театра имени Моссовета.