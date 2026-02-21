Фанаты сказок щелкают наш тест быстрее, чем пушкинская Белка орешки: угадайте ленту по злодею

Советские фильмы-сказки — это отдельная вселенная, где добро всегда побеждает, а зло получает по заслугам. Но побеждать кого-то по-настоящему скучного было бы неинтересно, поэтому режиссёры и актёры создавали таких колоритных злодеев, что мы до сих пор помним их в лицо.

Баба-яга и Кощей — это классика российских сказок, но были и другие, чьи имена вылетели из головы, а образ засел намертво.

В этом тесте вам предстоит вспомнить самых запоминающихся негодяев из любимых с детства картин. Кто-то из них страшный, кто-то смешной, а кто-то вообще оказался не так уж и злонамерен — просто жизнь заставила ступить на кривую дорожку. Но одно можно сказать точно: все они обладали невероятной харизмой.

Если вы выросли на старом кино, наверняка справитесь с задачей. А если нет — будет повод пересмотреть забытые шедевры и заново влюбиться в актёрскую игру, костюмы и тот самый волшебный вайбол.