Фанаты шоу «Поле чудес» в ужасе: дочь Леонида Якубовича пошла по стопам Бузовой

Дети знаменитостей часто стараются пойти по тому же пути, что и их родители. И в большинстве случаев это работает весьма успешно, поскольку известная фамилия дает множество возможностей.

Но дочь знаменитого ведущего шоу «Поле чудес» выбрала для себя иной путь. В отличие от отца, она увлеклась не производством телепередач, а созданием музыки. Варвара Видова даже выпустила новый сольный альбом, но пока в нем всего лишь три композиции.

Юная артистка решила нестандартно подойти к написанию своих песен — в результате вместо приятных и ритмичных мелодий люди услышали странные мотивы. Музыка девушки оказалась «на любителя», и у многих такое творчество не вызвало восторга.

Поклонники Леонида Якубовича не оценили старания его дочери, а некоторые уже сравнили ее с Ольгой Бузовой, поскольку обе девушки не обладают выдающимися вокальными данными.