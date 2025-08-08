Фанаты считали, что «Дюну» невозможно снять, но у Вильнева вышло: 7 книг, которые тоже пора экранизировать

Их также считают сложными для переноса на большие экраны.

Когда в 1980-х говорили, что «Дюну» невозможно перенести на экран, имели в виду не только сложность вселенной, но и опасность провала (который познал на себе Дэвид Линч).

Сегодня дилогия Вильнева получает «Оскары» и спин-оффы с продолжениями, а когда-то пугавшие продюсеров песчаные черви стали символом зрительского восторга. Но есть истории, которые по-прежнему вызывают дрожь у киностудий.

Классика, которую не покажут в кино

«Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера выглядит идеальным материалом для камерной драмы, но главный тормоз здесь — железный запрет автора и его наследников. Даже спустя годы после смерти писателя никто не рискнул нарушить волю.

«Дом листьев» Марка Данилевского пугает своей архитектурой — книга в книге, сноски в сотни страниц, история, которая сама подтачивает собственные границы. Переложить на полный метр комментирование одним человеком документального фильма значит потерять половину смыслов, заложенных между строк.

Фэнтези Библия

Толкиновский «Сильмариллион» — это не сюжетное полотно, а целый свод мифов. Попробуй-ка собрать в одну драматургическую линию библейский стиль и десятки эпох, от сотворения мира до самой войны с Морготом. Amazon попытались затронуть лишь кусочек этой саги, и селу в лужу лишившись миллиарда.

У «Кровавого меридиана» Кормака Маккарти проблема обратная — не размах, а жестокость. Насилие в романе настолько запредельно, что даже закалённый Голливуд отводит глаза. Вот тут Amazon мог бы выйти на сцену, с их экранизацией «Пацанов» проблемы в жестокости нет.

Лавкрафтовские «Хребты безумия» вот уже годы висят в планах Гильермо дель Торо. Но как показать ужасы, которые автор описывал как «невообразимые», и не скатиться в нелепость?

Проклятые романы

Сатирический «Сговор остолопов» Джона Кеннеди Тула вечно называют проклятым — проекты отменяются, а актёры, претендующие на главную роль, уходят из жизни.

И, наконец, «Опиумная война» Ребекки Ф. Куанг, в которой перемешаны военная история, магия и мрачное фэнтези. Для такой истории нужны бюджеты масштаба «Аватара» и готовность говорить о колониализме, что для студий пока слишком рискованно.

Мир кино умеет ждать. Аудитория — тем более. Но пока даже те, кто смог приручить «Дюну», предпочитают держаться подальше от этих минных полей.

