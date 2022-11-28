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Фанаты пожалели мужа Бритни Спирс, увидев ее в белье: «Как грязная старушка»

28 ноября 2022 16:45
Фанаты пожалели мужа Бритни Спирс, увидев ее в белье: «Как грязная старушка»

Певица выбрала неоднозначный наряд для фото.

После того как Бритни Спирс избавилась от опеки отца, она начала активно вести соцсети. Причем певица делает это довольно экстравагантным образом. Она не стесняется публиковать снимки, на которых позирует без одежды. За это ее уже неоднократно критиковали поклонники и даже родные сыновья. По слухам, мальчики-подростки, которые сейчас живут с бывшим мужем Бритни Кевином Федерлайном, не в восторге от откровенности матери.

А на днях Спирс продемонстрировала кадр в нижнем белье. Для фото она позировала в шелковой ночной сорочке. От внимания подписчиков не укрылось, что одежда казалась сильно растянутой, а в районе живота на ткани виднелись некрасивые пятна. Комментаторы пришли к выводу, что в таком виде Бритни каждую ночь видит ее нынешний супруг Сэм Асгари.

Фанаты пожалели мужа Бритни Спирс, увидев ее в белье: «Как грязная старушка»

«Может, не стоит такие некрасивые снимки публиковать?», «Как грязная старушка», «Бедный Сэм, я бы предпочел спать отдельно», «Как в неопрятности можно найти красоту?» — не поскупились на критику фолловеры исполнительницы.

Фото: Legion-Media, соцсети
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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