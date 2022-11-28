Фанаты пожалели мужа Бритни Спирс, увидев ее в белье: «Как грязная старушка»

После того как Бритни Спирс избавилась от опеки отца, она начала активно вести соцсети. Причем певица делает это довольно экстравагантным образом. Она не стесняется публиковать снимки, на которых позирует без одежды. За это ее уже неоднократно критиковали поклонники и даже родные сыновья. По слухам, мальчики-подростки, которые сейчас живут с бывшим мужем Бритни Кевином Федерлайном, не в восторге от откровенности матери.

А на днях Спирс продемонстрировала кадр в нижнем белье. Для фото она позировала в шелковой ночной сорочке. От внимания подписчиков не укрылось, что одежда казалась сильно растянутой, а в районе живота на ткани виднелись некрасивые пятна. Комментаторы пришли к выводу, что в таком виде Бритни каждую ночь видит ее нынешний супруг Сэм Асгари.