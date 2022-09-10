Фанаты ошибались: Рудковская впервые на всю страну раскрыла свой реальный возраст

Слухи о том, что продюсер и светская львица Яна Рудковская скрывает свой настоящий возраст, ходят давно. Масла в огонь подлила «бывшая» футболиста Кержакова Милана Тюльпанова. Тюльпанова утверждает, что 47-летней Рудковской на самом деле 50 лет. И что звезда специально меняла паспорт, чтобы «убавить» себе три года.

Яна Рудковская все обвинения отрицает. А недавно она предоставила весомые доказательства своей правоты – Рудковская показала в соцсетях официальные документы.

Звезда опубликовала справку от 2010 года из школы, в которой сказано, что Рудковская Яна Александровна, 1975 года рождения, окончила ее в 1992 году с серебряной медалью. К тому же Рудковская выложила видео со своим свидетельством о рождении, в котором также указан 1975 год.