Фанаты опешили: женившийся на молодой Шуфутинский показал истинное лицо

Михаил Шуфутинский ни разу не был замечен в громких скандалах и может похвастаться безупречной репутацией. Но оказалось, что и музыкант далеко не безгрешен.

Фанаты опешили, когда в интервью YouTube-каналу «Алена, блин! » исполнитель показал свое истинное лицо. Шансонье как ни в чем не бывало признался, что на протяжении 25 лет ухаживал за танцовщицей из своего коллектива Светланой Уразовой, хоть и был семейным человеком.

Певец не стал скрывать, что потерял голову от молодой блондинки, на которой впоследствии решил жениться. «Я на нее обратил внимание с первого дня, иначе бы она у меня не работала. И оказывал знаки внимания. Но у нее была своя личная жизнь, и она была намного моложе меня. У меня тоже была своя личная жизнь, семейная. Но она хорошо реагировала на мои ухаживания. Мы хорошо всегда общались», — подытожил Шуфутинский.