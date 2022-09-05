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Фанаты опешили: в Сеть слили фото 16-летнего сына Шатунова

5 сентября 2022 14:15
Фанаты опешили: в Сеть слили фото 16-летнего сына Шатунова

Звездный наследник растет копией своего отца.

Сын ныне покойного Юрия Шатунова Дэннис отметил свое 16-летие. По этому случаю в Сеть попало фото звездного наследника, сделанное в январе этого года.

В кадре Дэннис запечатлен вместе с отцом. После смерти солиста «Ласкового мая» страницу в социальных сетях ведет его директор Аркадий Кудряшов. В подписи к трогательному снимку он поздравил сына Шатунова с днем рождения и оставил ему приятные пожелания. Фанаты опешили: в Сеть слили фото 16-летнего сына Шатунова

Фанаты же опешили при виде Дэнниса, который оказался похож на своего отца как две капли воды. В комментариях они присоединились к поздравлениям и обсудили внешность повзрослевшего звездного наследника.

«Как похож на Юру. Смотрите, ямочки, глаза», — подчеркнул один из пользователей Сети. Были и такие, кто осудил Кудряшова за то, что он слил в Сеть фото Дэнниса. «Есть разрешение показывать лицо сына? Сам Шатунов до исполнения детям 18 лет не хотел показывать фото», — заметил один из подписчиков страницы.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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