Фанаты опешили: в Сеть слили фото 16-летнего сына Шатунова

Сын ныне покойного Юрия Шатунова Дэннис отметил свое 16-летие. По этому случаю в Сеть попало фото звездного наследника, сделанное в январе этого года.

В кадре Дэннис запечатлен вместе с отцом. После смерти солиста «Ласкового мая» страницу в социальных сетях ведет его директор Аркадий Кудряшов. В подписи к трогательному снимку он поздравил сына Шатунова с днем рождения и оставил ему приятные пожелания.

Фанаты же опешили при виде Дэнниса, который оказался похож на своего отца как две капли воды. В комментариях они присоединились к поздравлениям и обсудили внешность повзрослевшего звездного наследника.