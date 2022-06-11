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Фанаты опешили: Полина Гагарина изменилась до неузнаваемости

11 июня 2022 11:36
Фанаты опешили: Полина Гагарина изменилась до неузнаваемости

Певица кардинально сменила имидж.

Полина Гагарина удивила поклонников своим недавним преображением. Все привыкли видеть певицу с одной и той же прической на протяжении многих лет. Светлые волосы являются практически визитной карточкой Гагариной, но она внезапно решила полностью сменить свой имидж. Певица выложила в сеть фотографию с темными волосами, чем шокировала подписчиков.

Фанаты опешили: Полина Гагарина изменилась до неузнаваемости

«Меняться к лету — так меняться», — заявила звезда и наставница шоу «Голос» и спросила, что думают поклонники о ее преображении. Большинство комментаторов искренне удивились такому решению звезды. Кто-то посчитал, что с темными волосами черты лица Полины стали более выразительными, а кто-то заявил, что ей определенно больше идет блонд. «Стала похожа на француженку», — пишет один из подписчиков. Неизвестно, долго ли проходит Гагарина с такой прической, ведь натуральный цвет волос певицы тоже темный. Возможно, она просто решила вернуться к истокам.

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Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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