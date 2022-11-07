Фанаты опешили: что на самом деле стоит за романом Ханде Эрчел и Керема Бюрсина

Ханде Эрчел и Керем Бюрсин стали парой во время работы над сериалом «Постучись в мою дверь». Многие поклонники были уверены в искренности их чувств, однако пара разошлась в начале этого года. Как оказалось, отношения знаменитостей вполне могли быть PR-акцией.

По мнению пользователей Сети, на самом деле Бюрсин и Эрчел не были влюблены друг в друга. Они лишь решили, что их связь, начавшаяся на экране, поможет им поднять собственную популярность и популярность сериала, поэтому начали разыгрывать отношения. На самом деле они все время оставались просто друзьями. При этом некоторые даже уверены, что артистов на такой шаг натолкнул канал Fox, который занимался разработкой шоу. Якобы продюсеры увидели потенциал в их паре, поэтому обязали знаменитостей разыгрывать отношения.

После завершения проекта Бюрсин и Эрчел решили расстаться: они добились, чего хотели, поэтому им больше не нужно было играть пару.

Отметим, что сами знаменитости так и не объяснили, почему решили расстаться. Бюрсин и Эрчел не отвечают на вопросы поклонников и не обсуждают тему личной жизни в интервью.