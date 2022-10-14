Фанаты окажутся в ступоре: вот кто должен был сыграть Т-1000 в «Терминаторе 2»

Терминатор Т-1000 стал одним из главных персонажей второй части знаменитого боевика. Зрители с восторгом приняли антагониста, роль которого прославила актера Роберта Патрика. При этом фанаты не догадывались, что изначально робота должен был сыграть совершенно другой артист.

По словам Патрика, когда он готовился к съемкам, то узнал, что еще несколько недель назад в фильм утвердили музыканта Билли Айдола. Именно он должен был стать противником Арнольда Шварценеггера, но из-за аварии, в которую он попал накануне, создателям пришлось срочно искать ему замену.

«К несчастью, Билли попал в аварию на своем мотоцикле и сильно повредил ногу», — признался артист.

Сам же Патрик попал в проект благодаря работе своего агента. Тот услышал новости об Айдоле, тут же связался с режиссером Джеймсом Кэмероном и расхвалил своего клиента, отметив, что тот идеально подходит для роли. В итоге артист получил роль, которая стала одной из самых известных в его карьере.