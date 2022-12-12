Фанаты обомлели: что на самом деле творится в семье главной «тети Сони» страны

В прессу время от времени просачивается скандальная информация о личной жизни легендарной Клары Новиковой. Так, стали часто судачить о том, что юмористку лишили ее крова самые близкие родственники. Но пришло время развеять все сомнения поклонников.

Известно, что у Клары Новиковой есть единственный ребенок от брака с журналистом Юрием Зерчаниновым, с которым она прожила 30 лет вплоть до самой смерти супруга. В их союзе родилась дочь Мария, продолжившая дело отца.

С тех пор Новикова так и не вышла замуж. Со своей единственной наследницей и тремя внуками она поддерживает теплые отношения. А постоянные слухи о том, что родственники выгнали Клару Борисовну из ее московской квартиры, юмористка, к удивлению фанатов, опровергла.

По ее словам, из столицы в Серебряный Бор Новикова переехала добровольно, потому что внуку нужно получать высшее образование, вот он и перебрался в бабушкино жилье. Юмористка всячески помогает своей семье, с членами которой у нее добрые отношения, поэтому любые скандальные заявления беспочвенны.