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Фанаты не верят, что сестре Фриске всего 37 лет: по фото поймете почему

10 мая 2023 20:15
Фанаты не верят, что сестре Фриске всего 37 лет: по фото поймете почему

Знаменитость дала отпор хейтерам.

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья не так давно отметила свой день рождения. В праздничный день знаменитость получила не только поздравления, но и щедрую порцию критики.

Артистка опубликовала в социальных сетях свою фотографию, в подписи к которой уточнила, что ей исполнилось 37 лет. Вот только фанаты не поверили в это, заметив, что она выглядит не на свой возраст.

«В смысле 37? Я думала, далеко за 40», «Реально 37? Я бы дала 47. Но это не означает, что я хейтер. Выглядите намного старше своих лет», — гласят комментарии под постом Фриске .

Наталья поддерживает связь с подписчиками, поэтому часто отвечает на сообщения. Едкие замечания относительно своей внешности она также не оставила без ответа. Фриске извинилась за то, что «разочаровала» тех, кто думал, что она старше. Фанаты не верят, что сестре Фриске всего 37 лет: по фото поймете почему

«Что поделать», — подытожила знаменитость.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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