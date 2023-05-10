Фанаты не верят, что сестре Фриске всего 37 лет: по фото поймете почему

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья не так давно отметила свой день рождения. В праздничный день знаменитость получила не только поздравления, но и щедрую порцию критики.

Артистка опубликовала в социальных сетях свою фотографию, в подписи к которой уточнила, что ей исполнилось 37 лет. Вот только фанаты не поверили в это, заметив, что она выглядит не на свой возраст.

«В смысле 37? Я думала, далеко за 40», «Реально 37? Я бы дала 47. Но это не означает, что я хейтер. Выглядите намного старше своих лет», — гласят комментарии под постом Фриске .

Наталья поддерживает связь с подписчиками, поэтому часто отвечает на сообщения. Едкие замечания относительно своей внешности она также не оставила без ответа. Фриске извинилась за то, что «разочаровала» тех, кто думал, что она старше.