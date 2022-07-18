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Фанаты молчать не стали: ополчившуюся на Михайлова Собчак поймали на лжи

18 июля 2022 19:00
Фанаты молчать не стали: ополчившуюся на Михайлова Собчак поймали на лжи

Не все громкие заявления журналистки являются правдой.

Ксения Собчак столкнулась с критикой поклонников из-за осуждения Стаса Михайлова. Ранее телеведущая усомнилась в любви фанатов к музыканту.

По словам Собчак, на самом деле Михайлов не такой популярный артист, как сам о себе говорит. Якобы недавно он должен был давать концерт в городе Шелехов в Иркутской области, но фанаты группами покидали выступление и не принесли ни одного букета.

Как оказалось, заявления телеведущей не являются правдой. По данным Telegram-канала «Звездная пыль», в распоряжении которого оказалось видео с концерта, на самом деле на выступление музыканта приехали даже поклонники из других городов и раскупили большую часть билетов. Они же и завалили артиста букетами. Всего, как оказалось, программу Михайлова посетили 16 тысяч человек.

Сама Собчак пока не отреагировала на обвинения во лжи.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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