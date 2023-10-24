Фанаты ложились штабелями: какой красоткой была Крачковская до того, как стала известной

Наталья Крачковская — одна из самых харизматичных и колоритных актрис советского кино. При этом, несмотря на лишний вес, она всегда оставалась эффектной и привлекательной женщиной. К сожалению, первые заметные роли артистка стала получать уже в достаточно зрелом возрасте. А ведь в юности она была настоящей красоткой.

В детстве Наталья могла похвастаться стройной фигурой. Но бабушка, которая пережила тяготы Великой Отечественной войны, решила откормить девочку, и будущая звезда стала превращаться в пышечку. Однако в студенческие годы Крачковская еще не набрала вес. Полные губы и большие глаза актрисы в сочетании с ее задорным характером всегда делали ее центром внимания.

Поклонников у Натальи было достаточно, но она предпочла сосредоточиться на карьере. А в 24 года она вышла замуж за звукорежиссера Владимира Крачковского, и всем ухажерам оставалось только завидовать.