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Фанаты ложились штабелями: какой красоткой была Крачковская до того, как стала известной

24 октября 2023 09:00
Фанаты ложились штабелями: какой красоткой была Крачковская до того, как стала известной

Звезда с юных лет отличалась яркой внешностью.

Наталья Крачковская — одна из самых харизматичных и колоритных актрис советского кино. При этом, несмотря на лишний вес, она всегда оставалась эффектной и привлекательной женщиной. К сожалению, первые заметные роли артистка стала получать уже в достаточно зрелом возрасте. А ведь в юности она была настоящей красоткой.

В детстве Наталья могла похвастаться стройной фигурой. Но бабушка, которая пережила тяготы Великой Отечественной войны, решила откормить девочку, и будущая звезда стала превращаться в пышечку. Однако в студенческие годы Крачковская еще не набрала вес. Полные губы и большие глаза актрисы в сочетании с ее задорным характером всегда делали ее центром внимания.

Поклонников у Натальи было достаточно, но она предпочла сосредоточиться на карьере. А в 24 года она вышла замуж за звукорежиссера Владимира Крачковского, и всем ухажерам оставалось только завидовать.

Фанаты ложились штабелями: какой красоткой была Крачковская до того, как стала известной
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, кадр из фильма «Битва в пути» (1961)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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