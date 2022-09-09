Фанаты ликуют: Рэйчел и Росс из «Друзей» вновь «воссоединились» спустя 28 лет

Такого поклонники сериала «Друзья» точно не ожидали. Спустя долгих 28 лет Рэйчел и Росс снова вместе. «Воссоединение» сладкой парочки произошло на просторах социальных сетей.

Дженнифер Энистон, которая и воплотила Рэйчел, решила снять красивую рекламу своей линии средств для волос. Для этого артистка обнажилась и сделала пикантный кадр прямо в душе, опубликовав его в личном микроблоге. «Скоро что-то появится», — создала интригу звезда.

Фото попалось на глаза экранному возлюбленному актрисы Дэвиду Швиммеру. Тот быстро вошел в образ Росса и подшутил над Энистон, повторив ее фото под струей воды. В подписи к кадру он отметил свою напарницу по съемочной площадке и уточнил, что было бы неплохо, если бы в ее ванной комнате появилось полотенце.

Теперь фанаты ликуют, наблюдая за тем, как мило актеры общаются друг с другом.