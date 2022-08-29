Фанаты ликуют: Меган Маркл все-таки одержала победу над Кейт Миддлтон

Вот в чем сбежавшая герцогиня оказалась лучше будущей королевы.

С тех пор как Меган Маркл впервые перешагнула порог королевского дворца, публика и пресса не уставали сравнивать ее с Кейт Миддлтон. Актриса явно проигрывала во всем, что касалось правил, протоколов и обязанностей, зато проявила себя в иной сфере.

По данным аналитиков, Маркл оказалась самой стильной представительницей королевской семьи. Ее свадебное платье от Givenchy, созданное Клэр Уэйт Келлер, и сегодня вызывает наибольший интерес у публики.

Это доказывает статистика: поисковые запросы о наряде Меган достигают в общей сложности 51 тысячи в месяц — больше чем у Кейт и даже принцессы Дианы. Платье Миддлтон от Alexander McQueen интересует лишь 47 тысяч пользователей в месяц, еще меньше внимания уделяют гигантскому шлейфу Дианы.

Аналитики центра Wealth of Geeks пришли к выводу, что популярность свадебного платья Маркл делает его самым любимым публикой в мире. С мнением исследователей не согласились пользователи Сети, высказавшие иную точку зрения: