Фанаты комедии «Иван Васильевич меняет профессию» нос воротят от этого фильма: жалкое подобие

Комедии «Нейлон 100%» и «Иван Васильевич меняет профессию» вышли на экраны примерно в одно и то же время. По настроению эти фильмы очень близки, но если «Ивана Васильевича» до сих пор пересматривают ежегодно, то «Нейлон 100%» начал уступать ему еще в прокате.

Между двумя картинами можно найти много сходства. Обе они наполнены немного утрированными ситуациями, музыкальными номерами и сняты в непривычно яркой для советского кино цветовой гамме. Также обе комедии изобилуют своеобразными примерами времени — спекуляции, кляузничество, дефицит.

И все же работа Владимира Басова по всем статьям уступает комедии Гайдая. Главная причина заключается в неоригинальности «Нейлона 100%». Ситуации в основе сюжета обыгрывали уже много раз — та же история с поиском шубы фигурировала и в «Крокодиле», и в «Фитиле». Также картина Басова отталкивала зрителей чрезмерной прямолинейностью. Мораль подается «в лоб», а в персонажах слишком четкое деление на положительных и отрицательных.