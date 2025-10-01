Фанаты Кейджа, рано радоваться: Призрачный гонщик наконец-то появится в фильмах MCU, но есть печальный нюанс

Джонни Блэйз будет не совсем таким, как мы привыкли.

Фанаты «Призрачного гонщика» наконец-то дождались: по свежим инсайдам, пылающий череп ворвется в киновселенную Marvel. Его дебют состоится уже в «Мстители: Судный день», который обещает стать самым масштабным фильмом франшизы.

Куча камео, десятки супергероев, возвращение старых звезд — и где-то среди всего этого огненный байкер. Казалось бы, такое дело надо отметить, но радоваться рано.

Главный минус — полная неопределенность. Кто именно окажется за рулем байка? Николас Кейдж, конечно, легенда, но актер уже однажды отказался вернуться в образ Джонни Блэйза, когда его звали в «Дэдпула и Росомаху».

Вряд ли Marvel получит другое решение на этот раз, уверены западные обзорщики. Вариант с Гэбриэлем Луной тоже проблематичный: его Робби Рейес зажигал в «Агентах Щ.И.Т.», но студия так и не признала этот сериал каноном. А значит, шансы у него примерно такие же, как у фанатских петиций в Твиттере.

Есть слухи, что Marvel уже нашла нового актера, и это будет именно версия Джонни Блэйза — классическая, с мотоциклом и договором с дьяволом.

Только вот в маркетинг персонаж не попадет: узнать, кто именно сыграл Гонщика, можно будет только в зале кинотеатра. То есть фанаты Кейджа будут держать пальцы скрещенными вплоть до заставки.

Итог: Призрачный гонщик действительно появится, но пока лишь в статусе «секретного камео». Для франшизы это шаг вперед, для зрителей — игра в угадайку. А до декабря 2026-го, когда «Судный день» выйдет на экраны, придется довольствоваться слухами, инсайдами да мемами.

Ранее мы писали: 10+ спойлеров по «Мстители: Судный день» слили в Сеть: Алая Ведьма с мутантами, а Локи в центре истории