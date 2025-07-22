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Киноафиша Статьи Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)

Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)

22 июля 2025 14:15
Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)

Если ответите верно на 5/5 вопросов, то вы точно преданный поклонник.

Знаете, как бывает — видишь кусочек фильма, и сразу всплывает вся сцена в голове. Но иногда бывает и так, что не сразу удается понять, откуда вообще взялся кадр, и что на нем происходит.

В этом тесте предлагаем проверить ваше знание саги о Гарри Поттере. Мы собрали пять кадров из разных частей, а ваша задача — верно определить, из какого фильма каждый фрагмент.

Может, вы кинознаток, который помнит каждый эпизод? Или ваш внутренний маггл иногда даёт сбой? Проверим!

Если вдруг не все угадается — ну и что? Зато будет повод пересмотреть любимые моменты с чаем и тёплым пледом. Ведь магия — она не только в палочках, но и в этих маленьких киношных деталях, правда?

Ранее мы писали: Сразу 3 героя «Гарри Поттера» говорят голосом этого актера: сам он не смотрел ни один фильм — и вот почему

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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