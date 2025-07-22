Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)

Знаете, как бывает — видишь кусочек фильма, и сразу всплывает вся сцена в голове. Но иногда бывает и так, что не сразу удается понять, откуда вообще взялся кадр, и что на нем происходит.

В этом тесте предлагаем проверить ваше знание саги о Гарри Поттере. Мы собрали пять кадров из разных частей, а ваша задача — верно определить, из какого фильма каждый фрагмент.

Может, вы кинознаток, который помнит каждый эпизод? Или ваш внутренний маггл иногда даёт сбой? Проверим!

Если вдруг не все угадается — ну и что? Зато будет повод пересмотреть любимые моменты с чаем и тёплым пледом. Ведь магия — она не только в палочках, но и в этих маленьких киношных деталях, правда?

Ранее мы писали: Сразу 3 героя «Гарри Поттера» говорят голосом этого актера: сам он не смотрел ни один фильм — и вот почему