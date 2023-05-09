Фанаты фильмов о Гарри Поттере не узнали, у кого был самый интересный боггарт

Вселенная Гарри Поттера изобилует любопытными деталями, которые по сей день обсуждают многочисленные поклонники. При этом в экранизациях создатели предпочли обратить внимание далеко не на все подробности.

Так, ни в одной из экранизаций не упоминается боггарт Молли Уизли, матери лучшего друга Гарри. Из книг же становится ясно, что сущность, больше всего пугающая волшебницу, связана с ее близкими. И когда Молли встречается с боггартом, то она видит всех своих родных и даже самого Гарри мертвыми.

Дело в том, что Уизли очень предана своей семье и близким. Все силы она тратит на заботу о них, поэтому не может представить себе, что однажды останется совершенно одна.

Пользователи Сети не остались в восторге из-за отсутствия важного эпизода в фильме. Многие поклонники до сих пор возмущаются, ведь эти детали помогли бы намного лучше раскрыть характер героини.