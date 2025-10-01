Фанаты ДиКаприо, крепитесь: нашумевший боевик «Битва за битвой» в Россию не привезут — но есть и хорошая новость

Конечно, хотелось бы увидеть новинку на большом экране.

Новый фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» уже называют одним из главных кандидатов на «Оскар». Это драма о революционерах, предательстве и расплате, где в главной роли снялся Леонардо Ди Каприо.

Сюжет строится вокруг членов левой группировки «Франция 75», налетов, диверсий и событий, которые меняют жизни героев на десятилетия вперед.

Главные герои — Парфидия, ее возлюбленный «Гетто Пэт», их дочь Шарлин (под новой личиной — Уилла), и Стивен Локджо, офицер, который превращается в одержимого охотника. Спустя годы старый конфликт выливается в новую войну — теперь уже более личную.

Успех за рубежом

Фильм вышел в США 26 сентября 2025 года и сразу получил восторженные отзывы критиков. На Rotten Tomatoes у картины 96% свежести на основе 56 рецензий — только две оказались отрицательными.

Многие уже уверены: «Битва за битвой» почти гарантированно попадет во все возможные номинации на разных кинофестивалях.

А что в России?

Здесь ситуация привычная. Дистрибьютор фильма — Warner Bros., а их проекты уже давно официально не доходят до российского проката. Поэтому ждать полноценного релиза в кинотеатрах не стоит.

Но есть и хорошая новость: неофициальные показы в ряде российских кинотеатров стартуют уже 2 октября. А в онлайн-формате фильм выйдет зимой, так что оценить его смогут все, кому интересно.

Подводя итог: в Россию картина официально не приедет, но варианты посмотреть будут — и совсем скоро.

Ранее мы писали: Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю