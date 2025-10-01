Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Фанаты ДиКаприо, крепитесь: нашумевший боевик «Битва за битвой» в Россию не привезут — но есть и хорошая новость

Фанаты ДиКаприо, крепитесь: нашумевший боевик «Битва за битвой» в Россию не привезут — но есть и хорошая новость

1 октября 2025 12:48
Фанаты ДиКаприо, крепитесь: нашумевший боевик «Битва за битвой» в Россию не привезут — но есть и хорошая новость

Конечно, хотелось бы увидеть новинку на большом экране.

Новый фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» уже называют одним из главных кандидатов на «Оскар». Это драма о революционерах, предательстве и расплате, где в главной роли снялся Леонардо Ди Каприо.

Сюжет строится вокруг членов левой группировки «Франция 75», налетов, диверсий и событий, которые меняют жизни героев на десятилетия вперед.

Главные герои — Парфидия, ее возлюбленный «Гетто Пэт», их дочь Шарлин (под новой личиной — Уилла), и Стивен Локджо, офицер, который превращается в одержимого охотника. Спустя годы старый конфликт выливается в новую войну — теперь уже более личную.

Успех за рубежом

Фильм вышел в США 26 сентября 2025 года и сразу получил восторженные отзывы критиков. На Rotten Tomatoes у картины 96% свежести на основе 56 рецензий — только две оказались отрицательными.

Многие уже уверены: «Битва за битвой» почти гарантированно попадет во все возможные номинации на разных кинофестивалях.

Фанаты ДиКаприо, крепитесь: нашумевший боевик «Битва за битвой» в Россию не привезут — но есть и хорошая новость

А что в России?

Здесь ситуация привычная. Дистрибьютор фильма — Warner Bros., а их проекты уже давно официально не доходят до российского проката. Поэтому ждать полноценного релиза в кинотеатрах не стоит.

Но есть и хорошая новость: неофициальные показы в ряде российских кинотеатров стартуют уже 2 октября. А в онлайн-формате фильм выйдет зимой, так что оценить его смогут все, кому интересно.

Подводя итог: в Россию картина официально не приедет, но варианты посмотреть будут — и совсем скоро.

Ранее мы писали: Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю

Фото: Кадры из фильма «Битва за битвой» (2025 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
ДиКаприо все-таки в пролете: на Западе выбрали главных фаворитов «Оскар-2026» — «Грешники» оставят Лео без награды ДиКаприо все-таки в пролете: на Западе выбрали главных фаворитов «Оскар-2026» — «Грешники» оставят Лео без награды Читать дальше 2 октября 2025
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю Читать дальше 29 сентября 2025
Смотреть или не смотреть, вот в чем вопрос: топ-5 фильмов-адаптаций Уильяма Шекспира, которые до сих пор считаются шедеврами Смотреть или не смотреть, вот в чем вопрос: топ-5 фильмов-адаптаций Уильяма Шекспира, которые до сих пор считаются шедеврами Читать дальше 1 октября 2025
На кошмарную концовку «Острова проклятых» Скорсезе намекал с самого начала фильма: но зрители испугались поверить в худшее На кошмарную концовку «Острова проклятых» Скорсезе намекал с самого начала фильма: но зрители испугались поверить в худшее Читать дальше 29 сентября 2025
Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем Читать дальше 3 октября 2025
Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга Читать дальше 3 октября 2025
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали Читать дальше 3 октября 2025
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма Читать дальше 3 октября 2025
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону Читать дальше 3 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше