Фанаты бьют тревогу: внешность дочери Панина ошарашила россиян

Много лет звезда «Жмурок» Алексей Панин вел борьбу за опекой над дочерью Анной с бывшей женой: доходило даже до похищений. С 2017-го Нюся живет со скандальным папой, а несколько лет назад семья перебралась в испанскую глушь. Панин решил, что так будет лучше для его наследницы.

15-летняя девушка мечтает стать актрисой и подрабатывает официанткой. Алексей Панин верит, что так она сможет вырасти самостоятельным человеком. Правда, в последнее время внешний вид Нюси вызывает вопросы у поклонников артиста.

Пользователи Сети отмечают, что девушка выглядит болезненно худой.