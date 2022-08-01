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Фанаты бьют тревогу: пропал муж больной раком Заворотнюк

1 августа 2022 09:40
Фанаты бьют тревогу: пропал муж больной раком Заворотнюк

Поклонники внимательно следят за жизнью спортсмена и его семьи.

Фигурист Петр Чернышев взбудоражил поклонников, перестав появляться на публике. Фанаты предполагают, что это может быть связано с состоянием его супруги Анастасии Заворотнюк.

После объявления о болезни прославленной артистки спортсмен сократил свое общение с прессой, однако не завершил карьеру. Чернышев участвовал во множестве ледовых постановок Татьяны Навки, ведь, как отмечают СМИ, именно он взяла на себя расходы по лечению знаменитости. Однако с февраля этого года фигурист перестал участвовать в шоу и появляться на публике. Вот уже несколько месяцев Петра не видели на публике, и потому не удивительно, что поклонники фигуриста заволновались.

Как отмечает портал «Комсомольская правда», исчезновение Чернышева может быть связано с состоянием Заворотнюк. Якобы артистке стало хуже, поэтому все свободное время спортсмен посвящает жене и даже был вынужден отказаться от гастролей. Некоторые также предполагают, что состояние актрисы ухудшилось из-за проблем с препаратами, которые резко перестали ей помогать.

Фото: Globallookpress.com, East News
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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