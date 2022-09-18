Фанаты были в ужасе: что заставило Наталью Мальцеву уйти из «Квартирного вопроса»

Популярная программа «Квартирный вопрос» впервые вышла на экраны в 2001 году и сделала звездой телеведущую Наталью Мальцеву. За годы работы в шоу знаменитость стала символом программы, поэтому поклонники не ожидали, что четыре года назад она неожиданно оставит передачу. Как оказалось, причиной такого решения стали проблемы со здоровьем у Мальцевой.

Дело в том, что у журналистки обнаружили рак. Первое время она не могла поверить в страшный диагноз, а потом решилась на лечение. Мальцева выбрала одну из клиник в Израиле, куда отправилась бороться с болезнью.

В итоге, как рассказала телеведущая в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи», ей удалось победить онкологию. И во время лечения она смогла пересмотреть свои жизненные приоритеты. Теперь она не так ревностно относится к работе и больше не собирается трудиться настолько усердно. Освободившееся время журналистка намерена тратить на свою семью, которую обделяла вниманием из-за трудоголизма.