Фанаты ахнули, узнав о пристрастии Вали из «Сватов»: вот в каком виде ее застали в туалете

Татьяна Кравченко прекрасно выглядит для своего возраста и не пренебрегает услугами бьюти-сферы. Актриса всегда появляется на сцене или на публике с маникюром и прической. При этом о ней назойливо распространяют один очень неприглядный слух.

Первой ласточкой в череде неприятных разговоров стал Станислав Садальский. Некогда подругу и ныне коллегу он без обиняков называл женщиной, которая любит прикладываться к бутылке. Оказалось, нет дыма без огня.