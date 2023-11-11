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Фанаты ахнули, узнав о пристрастии Вали из «Сватов»: вот в каком виде ее застали в туалете

11 ноября 2023 11:45
Фанаты ахнули, узнав о пристрастии Вали из «Сватов»: вот в каком виде ее застали в туалете

Актрисе не в первый раз приходится выслушивать пикантные обвинения.

Татьяна Кравченко прекрасно выглядит для своего возраста и не пренебрегает услугами бьюти-сферы. Актриса всегда появляется на сцене или на публике с маникюром и прической. При этом о ней назойливо распространяют один очень неприглядный слух.

Первой ласточкой в череде неприятных разговоров стал Станислав Садальский. Некогда подругу и ныне коллегу он без обиняков называл женщиной, которая любит прикладываться к бутылке. Оказалось, нет дыма без огня.

«Ехала я сегодня из Петербурга в Москву с актрисой Татьяной Кравченко. Она совсем плоха. Когда я зашла в туалет, то увидела ее, сидящую на унитазе, пьяную в дугу. Она забыла закрыть дверь. Жаль ее, конечно. Как видите, она даже на ногах не стоит, ее буквально поддерживают с двух сторон», — пишут в Telegram-канале «НеБожена».

Фото: Кадр из сериала «Сваты»
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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