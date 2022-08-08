Фанаты ахнули: Галкин шокировал народ меркантильным жестом

Максим Галкин столкнулся с критикой поклонников из-за стоимости билетов на свой концерт. Фанаты раскритиковали артиста в его социальных сетях.

Не так давно юморист провел выступление в одном из самых знаменитых концертных залов Юрмалы, Дзинтари. Супругу Пугачевой удалось собрать полный зал преданных поклонников, о чем он рассказал в своем блоге и поблагодарил фанатов за поддержку. Публикация не осталась без внимания пользователей сети, которые попытались узнать, сколько же стоил билет на выступление артиста. Как признался сам Галкин, средняя цена составила 100 евро.

Фанаты остались не в восторге от откровения знаменитости. В комментариях они осудили артиста за высокую стоимость билетов и призвали думать не о собственном благосостоянии, а о зарплатах своих поклонников.

«За 100 евро билет? Сейчас действительно мало кто может позволить билет за 100, так как один не пойдёшь, а зарплаты в стране наверное вы не изучали какие», — пишут разгневанные пользователи Сети.

Также фанаты привели в качестве примера артистку Чулпан Хаматову, которая несколько месяцев назад покинула страну. По мнению подписчиков, актриса заботится о своих поклонниках, и билеты на ее спектакли стоят намного дешевле.