Фанаты Адель забили тревогу, увидев ее бедра: «Кардашьян позавидует»

Три года назад Адель пережила тяжелый развод с супругом Саймоном Конекки. Она не скрывала, что всеми силами старалась сохранить семью и даже поставила карьеру на паузу, но спасти брак не удалось. После расставания с мужем певица сильно изменилась: от депрессии и стресса она избавлялась в тренажерном зале. В результате Адель лишилась пышных форм и приобрела точеную фигуру. Исполнительница не скрывала, что кроме физических упражнений, ей пришлось еще и жестко следить за питанием.

Не все поклонники певицы одобрили произошедшие изменения, некоторые отметили, что Адель потеряла свою индивидуальность. А на недавнем выступлении зрители обратили внимание, что звезда кажется несколько поправившейся. У нее все такая же тонкая талия, зато бедра стали объемнее. Облегающее черное платье с акцентом на нижней части тела только усилило этот эффект.