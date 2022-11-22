Фанаты Адель забили тревогу, увидев ее бедра: «Кардашьян позавидует»
Певица вновь начала поправляться.
Три года назад Адель пережила тяжелый развод с супругом Саймоном Конекки. Она не скрывала, что всеми силами старалась сохранить семью и даже поставила карьеру на паузу, но спасти брак не удалось. После расставания с мужем певица сильно изменилась: от депрессии и стресса она избавлялась в тренажерном зале. В результате Адель лишилась пышных форм и приобрела точеную фигуру. Исполнительница не скрывала, что кроме физических упражнений, ей пришлось еще и жестко следить за питанием.
Не все поклонники певицы одобрили произошедшие изменения, некоторые отметили, что Адель потеряла свою индивидуальность. А на недавнем выступлении зрители обратили внимание, что звезда кажется несколько поправившейся. У нее все такая же тонкая талия, зато бедра стали объемнее. Облегающее черное платье с акцентом на нижней части тела только усилило этот эффект.
«То ли платье неудачное и „полнит“, то ли она действительно поправилась», «Вот это бедра. Кардашьян позавидует», «Очень красивая, но нижняя часть тела непропорционально большая», «Красотка, пара лишних кг ей только к лицу», — обсуждают пользователи Сети.