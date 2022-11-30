Фанатки пришли в ужас: сегодня секс-символа группы «Корни» не узнать (фото)

Из всех солистов группы «Корни», которая победила в первом сезоне шоу «Фабрика звезд», больше всего поклонниц было у Александра Бердникова. Внешность музыканта с цыганскими корнями никого не оставляла равнодушным. Впрочем, так происходит и теперь, вот только вместо восторга вид артиста вызывает у публики недоумение.

Из стройного черноволосого паренька певец превратился в обрюзглого и малопривлекательного мужчину, которого секс-символом уж точно не назовешь. Бердников не бросил свою музыкальную карьеру и по-прежнему выступает в составе «Корней», но о былом успехе речи не идет. Больше толпы поклонниц за ним не бегают.

Как бы там ни было, артист вряд ли расстраивается из-за того, что утратил свою популярность среди представительниц прекрасного пола. Исполнитель счастливо женат на Ольге Мажарцевой, вместе с которой воспитывает четверых наследников.