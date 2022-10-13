Фанатки не простят: Прохор Шаляпин оскандалился на всю страну

Прохор Шаляпин известен эпатажными выходками и провокационными заявлениями. И если ранее артист откровенничал исключительно на тему своей личной жизни, то теперь выступил с пламенной речью о месте женщин в обществе.

В беседе с Еленой Хангой, которая славится своими феминистскими настроениями, певец заметил, что женщин ни в коем случае нельзя допускать к руководящим должностям, поскольку они не отличаются ни умом, ни сообразительностью.

«Женщины должны знать свое место!» — категорично заявил Шаляпин в рамках YouTube-шоу «Точка принятия».

Все без исключения представительницы прекрасного пола, по уверению звезды, должны находиться дома, «сидеть, воспитывать детей и никуда не рыпаться». Теперь есть все основания говорить о том, что такого оскандалившемуся на всю страну исполнителю фанаты точно не простят. Ведь среди почитателей таланта Прохора большинство — это женщины.