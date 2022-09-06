Фанаткам раскрыли глаза на Прилучного: ранил мать своих детей одной фразой

Обсуждения свадьбы Павла Прилучного не утихают. Еще в мае актер опубликовал в соцсетях романтические снимки, сделанные во время совместного отдыха с коллегой Зепюр Брутян. А вскоре выяснилось, что пара полетела на курорт в рамках своего свадебного путешествия. Они зарегистрировали брак в ЗАГСе, а в августе устроили пышную праздничную церемонию для друзей и близких.

Параллельно Прилучный дал большое интервью, в котором похвастался искренними чувствами к молодой жене. Но слова актера уже раскритиковали в Сети. Популярный психолог Вероника Степанова заметила, что Павел ранил мать своих детей одной фразой.

«Мои малые так любят ее», — процитировала она актера на своем YouTube-канале.

Степанова подчеркнула, что подобные заявления неприемлемы, так как их неприятно слушать бывшей супруге Павла Агате Муцениеце, родившей актеру сына и дочь. По мнению психолога, для актрисы это выглядит как предательство детей. Словно они, как и отец, предпочли ей другую женщину. Подобная тема не должна обсуждаться в семье, заключила эксперт.