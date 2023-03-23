Фанатка женила на себе звезду рок-н-ролла: гляньте, что с ней стало спустя 30 лет

Многие девушки мечтают выйти замуж за своих кумиров. Но лишь единицам выпадает этот уникальный шанс.

Судьба оказалась благосклонной к Эдриенн Нессер, которая покорила фронтмена панк-группы Green Day. От Билли Джо Армстронга сходили с ума девушки со всего мира, но его сердце было занято одной-единственной.

Нессер познакомилась с музыкантом на выступлении Green Day в начале 90-х. Билли Джо очаровал Эдриенн с первой секунды, как только она его увидела. После концерта он пригласил ее пообщаться за кулисами. В ходе беседы ребята поняли, что между ними много общего, и вскоре их симпатия переросла в серьезное чувство.

Билли Джо и Эдриенн поженились в 1994 году. Нессер родила от мужа двоих сыновей, которые сегодня, как и отец, занимаются музыкой. Жизнь с Армстронгом нельзя назвать легкой, ведь рокер был замешан во многих скандалах, а также страдал от алкоголизма. Годы непростой семейной жизни с Билли Джо не прошли для Эдриенн даром. Она старше супруга всего на три года, но выглядит на его фоне как тетушка. Теперь Нессер уже не та милая фанатка, которой была 30 лет назад, а полная женщина с потухшим взглядом.